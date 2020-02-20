السبت.. فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من المغذيات في هندسة كهرباء العنانية، السبت المقبل، لأعمال الصيانة وتغيير المحولات.

وأشار القطاع في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه سيجري فصل مغذيات التيار من محطة محولات العنانية، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال، وتتأثر الخدمة في قرى العنانية والبحيرة وعزبة البط.

ومن المقرر فصل التيار كذلك عن قرى" كرم ورزوق" وعزب "فرج والسرو" بمركز الزرقا في اليوم ذاته.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة.