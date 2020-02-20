أبرز الرابحين والخاسرين من تعافي الجنيه أمام الدولار (إنفوجرافيك)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
تواصل أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، وسط تسارع في وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع التي مرت حتى الآن من العام الحالي.
ووفقا للبنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام وحتى تعاملات أمس في البنوك بنحو 43 قرشا بنسبة 2.7%، لتصل قيمة التراجع في سعر الدولار منذ بداية موجة انخفاضه في أول 2019، إلى نحو 2.30 جنيه بنسبة 12.8%.
ووصل متوسط سعر الدولار بالبنوك، أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.
ويرصد الخليج 365 في الإنفوجرافيك التالي أبرز الرابحين والخاسرين من فئات المجتمع الاقتصادي، بسبب تراجع الدولار أمام الجنيه.
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