قبل تنفيذ الجريمة.. سقوط عصابة الـ "مُفتاح" في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، محاولة قيام 3 أشخاص سرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة.

بدأت الواقعة حال مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بشارع عمار بن ياسر دائرة القسم، اشتبه في شخصان باستيقافهما تبين أنهما "م م"، 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه في "سرقة"، "ع.ط"، 25 سنة، عاطل، وضُبط بحوزتهما مفتاح تشغيل سيارة "مصطنع"، وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بأنهما كانا في سبيلهما لسرقة سيارة نقل بصندوق مُغلق تابعة لشركة قباء للمواد الغذائية باستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهما حال توقفها بالشارع محل الضبط بتحريض من "ر.س"، 45 سنة، سائق بذات الشركة، سبق اتهامه في "بلطجة"، وأضافا بتحصلهما على المفتاح من الأخير، وتم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله كسائق بالشركة المُشار إليها اختمرت في ذهنه فكرة سرقة إحدى سيارات الشركة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها؛ وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين سالفي الذكر لتنفيذ مخططه , وتسليمهما نسخة من مفتاح السيارة تمكن من اصطناعها وإخبارهما بخط سير السيارة ومكان تواجدها بالشارع المُشار إليه "لتوريد مواد غذائية" حتى يتمكنا من سرقتها أمكن التوصل لمالك السيارة "م.أ"، 40 سنة، مدير شركة للمواد الغذائية.

باستدعائه تعرف على المتهم الثالث، واتهمهم بالشروع في سرقة السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.