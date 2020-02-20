بالصور.. رفع 4 آلاف طن قمامة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:
شنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، 9 حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمراكز اطسا وأبشواي وطامية، وأسفرت الحملات عن رفع 4 آلاف و 565 طن قمامة، وإزالة 129 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1025 كشاف إنارة.
ويأتي ذلك ضمن خطة يجرى تنفيذها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مدن وقرى المحافظة.
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