تداول 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال سفينتي حاويات و10 للبضائع، تزامنًا مع استقرار الأحوال الجوية، اليوم الخميس.

وأضاف المركز، في بيان له، أنه جرى تسجيل مغادرة سفينتي حاويات و7 للبضائع، وبلغ إجمالي عدد الموجودة في الميناء 20 سفينة.

وبحسب البيان، شملت حركة الصادر 7060 طن فوسفات و6530 طن يوريا و3300 طن رمل، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 48740 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 93190 طنًا.

وأكد بيان المركز، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2613 طن قمح، و896 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48358 من البضائع منها 143 سيارة نقل محملة بـ 6623 طن قمح.