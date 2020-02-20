الإعدام شنقا لمزارع والمؤبد لطالب قتلا شخصين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

قضت محكمة جنايات، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا على مزارع والمُشدد 15 عامًا على طالب؛ لإدانتهما بقتل شخصين في مشاجرة بسبب كسر مسقى أرض زراعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعد الدين حسن، وعضوية المستشارين ممدوح حلمي، وهشام إبراهيم، وأمانة سر أمجد سمير.



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