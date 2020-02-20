ميركل تلغي زيارة لمدينة "هالة" بسبب الحادث الإرهابي الأخير

ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة كانت مقررة لها، اليوم الخميس، لمدينة (هالة) بولاية (سكسونيا) بسبب الهجومين الإرهابيين على مقهيين بمدينة (هاناو) بالقرب من فرانكفورت، ما أودى بحياة 11 شخصًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل لن تقوم بهذه الزيارة المقررة، حيث وجهت المستشارة بإفادتها على الدوام بآخر ما توصلت إليها التحقيقات في (هاناو).



من جهتها، أكدت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، أن سبب الاعتداء العداء للأجانب،

وأنه لا توجد في الوقت الحالي دلائل على وجود جناة آخرين وراء جريمة (هاناو) التي ارتكبت، مساء أمس، وراح ضحيتها 11 شخصًا من بينهم منفذ الجريمتين ووالدته، مشيرة إلى أن من بين الضحايا اثنين من الأكراد، واثنين من الأتراك ومنفذ الحادث ووالدته اللذين وجدا مقتولين في شقتهما.