الحكومة الألمانية تُعرب عن صدمتها من حادث إطلاق النار بمدينة "هاناو"

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها وبالغ حزنها جراء حادث إطلاق النار أمس على مقهيين في مدينة هاناو بالقرب من فرانكفورت، ما أودى بحياة 11 شخصًا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
"إن هذا الحدث سيظل في ذاكرتنا ولن ننساه أبدًا.. وما زالت أجهزة البحث والشرطة الألمانية لم تصل حتى الآن إلى دوافع هذا الاعتداء الصادم".
قال عمدة مدينة "هاناو" كلاوس كامينسكي في تصريح اليوم الخميس:
وفقا للإذاعة الألمانية - أنه تم العثور على مقطع فيديو وخطاب اعتراف بجريمتي "هاناو" اللتين أفضتا إلى مقتل 11 شخصاً، وبحسب هذه الدوائر فإن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على تحليل الخطاب ومقطع الفيديو.
وذكرت دوائر أمنية في ألمانيا اليوم -
من جانبه، أفاد التلفزيون الألماني الرئيسي وصحيفة (بيلد) الألمانية أن دوافع يمينية وراء إطلاق النار على المقهيين.
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