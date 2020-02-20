بوتين يشكر أمريكا لمساعدتها في إحباط هجوم إرهابي في روسيا

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان بلاده للولايات المتحدة الأمريكية؛ لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في مدينة سانت بطرسبورج الروسية، واعدًا بالرد بالمثل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأوضح بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي اليوم الخميس: "بفضل المعلومات التي وردت في الوقت المناسب من
وأكد بوتين أن موسكو ممتنة لشركائها على الدعم والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب؛ لأنه يشكل تهديدًا مشتركًا.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن أمس الأربعاء اعتقال 7 من عناصر جماعة "التبليغ" - المحظورة في روسيا - بالعاصمة موسكو وضواحيها؛ بتهمة الترويج للفكر المتطرف وتجنيد عناصر جدد، كما اعتقل في وقت سابق من الشهر الجاري مواطنًا يعيش في ضواحي موسكو؛ لقيامه بجمع ونقل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي.
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