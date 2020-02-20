تفاصيل مباحثات العاهل السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الملك سلمان، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي، بالرياض.
حضر اللقاء من الجانب السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية،
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