السلطات الألمانية تحقق في فرضية "عمل إرهابي" بهجوم هاناو

أعلن المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، أن السلطات فتحت تحقيقًا في فرضية العمل الإرهابي بهجوم هاناو قرب مدينة فرانكفورت جنوب غربي البلاد، وفقًا لموقع روسيا.
قال وزير الداخلية في ولاية هيس الألمانية، إن هناك دوافع كراهيةوراء حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة هاناو، مشيرًا إلى أن المشتبه به ووالدته عثر عليهما مقتولين بالرصاص في منزله.
وأضاف وزير داخلية هيس، بيتر بوث،أن الجاني كان بحوزته أسلحة بشكل قانوني، وكان يمارس رياضة الرمي.
وأكدت النيابة العامة الألمانية أن منفذ الهجوم على مقهيين في بلدة هاناو، ذو توجهات يمينية متطرفة، موضحة أن التحقيقات توصلت إلى أن هناك قرائن تفيد بأن منفذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كان يتبنى أفكارًا يمينية متطرفة.
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