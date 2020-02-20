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مصر تعيد تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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قررت شركه مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين – غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدا رحلاتها عتبارا من 27 فبراير المقبل نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

ونوهت “مصر للطيران” أنها سوف تقوم بدراسة الموقف أولا بأول، لإتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية طبقاً للطلب.

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وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين، وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق أنها أعدت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا ، على أن يتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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