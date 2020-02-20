كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطعة هوبي الصينية تمدد تعليق العمل حتى 11 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت مقاطعة هوبى الصينية من الشركات، اليوم الخميس، عدم استئناف العمل قبل 11 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلة إن الشركات العاملة في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها أو الخدمات العامة الضرورية فقط هي التي ستستثنى من ذلك، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت حكومة هوبي عبر حسابها الرسمي علي "ويبو" Weibo، إن المدارس ستظل مغلقة أيضا، وإنه سيتم تمديد التعليق الذي امتد سابقا إلى 21 فبراير.

هوبى هي مركز التفشي الذي أصاب حوالي 75000 شخص وقتل نحو 2100 شخص.

وفي وقت سابق، قالت لجنة الصحة بالمقاطعة على موقعها على الانترنت، يوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط الصين جراء تفشي فيروس كورونا زاد 93 شخص ليصل الى 1789 حتى يوم الاثنين.

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وقد تم اكتشاف 1807 حالة أخرى في هوبى، مركز اندلاع المرض، مما يجعل العدد الإجمالي في المقاطعة 59989 حالة.

وكانت معظم الوفيات الجديدة يوم الاثنين في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، حيث يعتقد أن الفيروس قد نشأ.

سجلت ووهان 72 حالة وفاة جديدة، بانخفاض عن 76 يوم الأحد. وقد لقى اجمالى 1381 شخصا مصرعهم فى ووهان من الفيروس.

وبلغت الحالات المؤكدة الجديدة في ووهان 1600 حالة انخفاضا من 1690 يوم الأحد.

