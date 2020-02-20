كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين بعد خروج قطار عن مساره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب عد آخر، إثر انحراف قطار عن مساره بالقرب من محطة والان في فيكتوريا على بعد حوالي 45 كم شمال ملبورن، بأستراليا، حسبما نقل موقع news.com.au الإخباري عن بيان للشرطة.

ووفقًا للموقع الإخباري، ذكرت سيارة إسعاف فيكتوريا، أن أطقم الطوارئ تعالج عددًا من الأشخاص بينما كان يتعين نقل شخص واحد جوًا إلى ملبورن، مضيفًا، أنه من المفهوم أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما في الحادث قد سافروا في عربة السائقين.

وكما ورد، قالت الشرطة، إنه لا يزال العديد من الركاب محاصرين في القطار.

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من جانبها، ذكرت هيئة مكافحة الحرائق الوطنية، في وقت سابق، أن خمس عربات خرجت عن القضبان على خط الشمال الشرقي حوالي الساعة 8 مساءً اليوم الخميس.

وصرح مكتب سلامة النقل الأسترالي، بأن القطار كان على متنه 160 راكبًا.