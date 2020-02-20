كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع إيطالي يصف باتريك جورج بالناشط لحقوق المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع "Gay news"، الإيطالي، أحد أبرز المواقع المهتمة بحقوق المثليين في 8 فبراير الجاري، تقريرا عن الناشط باتريك جورج زكي، ووصفه بالناشط في حقوق المثليين.

وقال الموقع إن باتريك ناشط مصري في مجال حقوق الإنسان ومجتمع اليم"LGBT" الذي يشمل المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسيا.

وأضاف أن موضوع دراسة باتريك جورج (طالب الماجستير) بجامعة بولونيا، وهي دراسة بعنوان "دراسات النوع (الجنس) والمرأة".

وجورج باتريك محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات من قبل النيابة العامة، في اتهامات بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت المحكمة استمرار حبسه، بعد رفضها الاستئناف المقدم من الدفاع.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باتريك جورج ميشيل زكى سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.