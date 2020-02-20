كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنلندا تشارك في مناورات الناتو بالنرويج مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشارك القوات المسلحة الفنلندية في التدريبات العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" للاستجابة الباردة لعام 2020 والتي ستجري في شهر مارس في منطقة ترومس في شمال النرويج، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في البلاد، اليوم الخميس.

وقالت وزاة الدفاع في بيان: "في الفترة من 9 إلى 19 مارس 2020، سيشارك الجيش الفنلندي في تدريبات الشتاء الباردة Response 2020 بقيادة القوات المسلحة النرويجية ... إجمالاً، 400 شخص، بما في ذلك المجندين العاملين في وحدة الاستعداد وموظفي الخدمة، سيشاركون في التمرين"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف البان: "ستتألف المعدات الرئيسية لقوات التدريب من دبابات القتال الرئيسية Leopard 2A4. ستكون القوات المشاركة بشكل رئيسي من لواء جايجر ولواء كاينو".

Advertisements

وستجمع المناورات التي تقودها النرويج أكثر من 15000 جندي من النرويج والسويد وهولندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. تم إجراء تدريبات الاستجابة الباردة التي تجرى كل عامين في فنلندا في العام 2016.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن القوات الأمريكية في أوروبا وزملائها في الخدمة من تسع دول على الأقل من الناتو سيتوجهون إلى المناطق القطبية الشمالية في شمال النرويج في مارس لممارسة العمليات التكتيكية في بيئات الطقس البارد.