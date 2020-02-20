كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. مصادر: العديد من ضحايا إطلاق النار لديهم خلفية مهاجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مجلة "فوكاس" الألمانية استنادًا إلى تقرير من وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن مصادر أمنية، إن الكثير من ضحايا إطلاق النار في بلدة هاناو الألمانية لديهم خلفية مهاجرة.

أطلق متطرف يميني مشتبه به النار على تسعة أشخاص في حانتين لتدخين الشيشة أثناء هجوم في مدينة ألمانية من قبل، حسب اعتقاد الشرطة، وعاد إلى المنزل وقتل نفسه، حسبما أوردت وكالة "رويترز".