كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. مصادر: العديد من ضحايا إطلاق النار لديهم خلفية مهاجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت مجلة "فوكاس" الألمانية استنادًا إلى تقرير من وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن مصادر أمنية، إن الكثير من ضحايا إطلاق النار في بلدة هاناو الألمانية لديهم خلفية مهاجرة.
أطلق متطرف يميني مشتبه به النار على تسعة أشخاص في حانتين لتدخين الشيشة أثناء هجوم في مدينة ألمانية من قبل، حسب اعتقاد الشرطة، وعاد إلى المنزل وقتل نفسه، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وقد كشف المدعين الاتحاديين الألمان، اليوم الخميس، أن هناك دلائل تشير إلى أن المسلح الذي قتل بالرصاص تسعة أشخاص في حانة الشيشة في هاناو في ليلة وضحاها كان دافعه يميني متطرف.