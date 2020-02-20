كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تختبر قوتها الناعمة في جنوب شرق آسيا وسط كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الصين إلى التضامن، في اجتماع خاص لمناقشة تفشي فيروس كورونا مع دول جنوب شرق آسيا، اليوم الخميس، حيث تواجه انتقادات بسبب تعاملها مع الوباء.

وأشارت القمة التي عُقدت على عجل في لاوس، إلى أن الصين تسعى للحصول على دعم من الجيران الأصغر، والتي ضخت فيها مليارات الدولارات في البنية التحتية والاستثمار في السنوات الأخيرة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وحث وزير الخارجية الصيني، سنغافورة، على تخفيف الحظر المفروض على الزوار الصينيين وناقش قيود السفر والتجارة في الاجتماع مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس.

في الاجتماع، تعاون وزراء خارجية آسيان مع عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانج يى وهتفوا: "كوني قوية يا ووهان!، كوني قوية يا الصين! كوني قوية يا آسيان!".

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المسؤولون في الاجتماع، اليوم الخميس، لم يرتدون أقنعة.

وقال "وانج"، في مؤتمر صحفي بعد ذلك: "الخوف أكثر تهديدًا من الفيروس والثقة أغلى من الذهب".

من جانبه، قال ألفريد م. وو، أستاذ مشارك في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية: "الصين تروج لرسالة صداقات في الآسيان لمواجهة الهجوم من الغرب بأنها تتعامل مع تفشي المرض بشكل سيء".

تعرضت بكين لانتقادات بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا الجديد، السارس- CoV-2، التي خرجت من مدينة ووهان في مقاطعة هوبى في الأشهر الأخيرة وقتلت ما لا يقل عن 2000.