كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا تناقشان خيار الدوريات المشتركة في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول تركي، اليوم الخميس، إن تركيا وروسيا تناقشان الدوريات المشتركة المحتملة حول منطقة إدلب بشمال غرب سوريا كخيار واحد لضمان الأمن هناك، فيما كثفت أنقرة من تهديدات بشن هجوم عسكري في المنطقة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأوضح الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن العملية العسكرية التركية في إدلب لرد هجوم الحكومة السورية بقيادة روسيا كانت "مسألة وقت" بعد فشل المحادثات مع موسكو. وقال وزير خارجيته، اليوم الخميس، إن المحادثات مع روسيا تتقدم، لكن ليس بالمستوى المطلوب.



وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن إيران وتركيا وروسيا يخططون للاجتماع في طهران مطلع الشهر المقبل لمواصلة مناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك إدلب. وقال الشخص إن الوفد الروسي قد يأتي إلى أنقرة قبل ذلك لإجراء مزيد من المحادثات.

