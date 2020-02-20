كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يشكر واشنطن للمساعدة في إحباط الهجوم الإرهابي بسان بطرسبرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، مرة أخرى، على تبادل المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في إحباط هجوم إرهابي في سانت بطرسبرج في أواخر عام 2019.

وقال "بوتين": "بالطبع، نحن ممتنون لشركائنا على هذا الدعم، وعلى التضامن المهني في مكافحة التهديد المشترك. بالتأكيد سنقوم بالمثل"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في أواخر ديسمبر، صرح الكرملين، بأن "بوتين" اتصل بنظيره الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن امتنانه لمشاركة المعلومات عبر الخدمات الخاصة التي ساعدت في تجنب الهجمات الإرهابية في روسيا.

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وبالمثل، أشاد رئيس الورلايت المتحدة الأمريكية "بالتنسيق الكبير والمهم" مع موسكو التي ساعدت في إحباط الهجمات الإرهابية في سانت بطرسبرج.

في 29 ديسمبر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه احتجز مواطنين روسيين لتخطيطهما لهجوم في أماكن مزدحمة في سان بطرسبرج خلال احتفالات ليلة رأس السنة.