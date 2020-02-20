كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقص الأدوية.. أزمة جديدة تضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت إيران في الاونة الأخيرة، نقص المئات من أصناف الأدوية داخل البلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

ووجه خبراء برلمانيون إيرانيون، اتهامات لمسؤلين فى الحكومة بتخزين وإحتكار الأدوية بهدف رفع أسعارها.

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وقالت الوكالة الإيرانية، إن نقص الأدوية ينال 400 صنف على الأقل، مشيرة الى أن الحديث عن اكتفاء ذاتي من الدواء غيرصحيح.

وكشف الأمين العام للجمعية محمود رضا بيروي، تراجع مستوى التمويل الحكومة بالعملة الصعبة، مبينا ان الصيدليات تأثرت تأثرا كبيرا بسبب نقص الأدوية المختلفة.