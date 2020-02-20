كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. تفاصيل حول منفذ إطلاق النار في حانة للشيشة أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدعين الاتحاديين الألمان، اليوم الخميس، أن هناك دلائل تشير إلى أن المسلح الذي قتل بالرصاص تسعة أشخاص في حانة الشيشة في هاناو في ليلة وضحاها كان دافعه يميني متطرف.

وحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم النيابة العامة: "استولى المدعون الفيدراليون على التحقيق وهناك مؤشرات على وجود خلفية متطرفة يمينية".

تعتقد الشرطة، أن المسلح عاد إلى منزله بعد هياجه وأطلق النار على نفسه.