أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || الصين تسجل انخفاضا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد

أبلغ البر الرئيسي للصين، اليوم الخميس، عن أقل عدد من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد منذ أواخر شهر يناير، ويعزى ذلك جزئيًا إلى حدوث تغيير في المعايير التشخيصية للمرضى في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا وروسيا تتفقان علي تكثيف محادثاتهما بشأن سوريا

قال وزير الخارجية التركي، ميفلوت كافوسوغلو، اليوم الخميس، إن هناك بعض التقارب مع روسيا في محادثات حول منطقة إدلب السورية، حيث هددت أنقرة بشن هجوم، لكنه أضاف أن المناقشات لم تكن على المستوى المنشود بعد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيطاليا تعتقل قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

اعتقلت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني قد اعتقل شمال إيطاليا للاشتباه بقيامه بتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا.

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