كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيون يمنيون: "الإصلاح" متورط في أحداث المهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تورط حزب الإصلاح باليمن، بالأحداث التي شهدتها محافظة المهرة، يوم الإثنين الماضي، والمتمثلة بإعتراض قوات التحالف العربي التي كانت في طريقها إلى منفذ شحن لتأمينه ومنع عمليات التهريب، وفقًا لمصادر سياسية يمنية.

وكشفت المصادر السياسية اليمنية، مخططات الإصلاح الهادفة إلى إفشال إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي بهدف توحيد الجهود لإستكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .