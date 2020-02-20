كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس: الجزائر مستعدة للتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في مقابلة نشرت، اليوم الخميس، بأن الجزائر مستعدة للعمل كوسيط في أي محادثات لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال الرئيس الجزائري لصحيفة "لوفيجارو"، في مقابلة تهدف إلى الوصول إلى أعداد كبيرة من المغتربين الجزائريين في فرنسا: "إذا منحنا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضًا، فنحن قادرون على إحلال السلام في ليبيا بسرعة لأن الجزائر هي وسيط مخلص وذو مصداقية، وهو مقبول من جميع القبائل الليبية".

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وقد حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق جديد بشأن ليبيا، أثناء اجتماع في مدينة بروكسل حضره وزراء خارجية دول الاتحاد، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

وتوصل وزراء خارجية خلال الاجتماع، إلى اتفاق يقضي بإطلاق مهمة بحرية جديدة في المتوسط؛ لمراقبة احترام قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يتم انتهاكه من تركيا باستمرار، ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق.