كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اللبناني يجتمع مع خبراء صندوق النقد الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر لبناني رسمي، إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي اجتمع مع رئيس الوزراء حسن دياب، اليوم الخميس، في مستهل زيارة لتزويد لبنان بالمشورة بشأن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الفريق سيكون في زيارة حتى 23 فبراير ويقدم المشورة الفنية الواسعة. لم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.

تصاعدت الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال إلى البلاد، واندلعت الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة على مدى عقود من الفساد والحكم السيئ.

يتعين على حكومة دياب، التي تولت السلطة في الشهر الماضي، أن تقرر ما يجب القيام به حيال مدفوعات الديون القادمة، ولا سيما السندات السيادية المقومة بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس.

وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أحد أكثر السياسيين نفوذًا في لبنان، يوم الأربعاء إن إعادة هيكلة الديون هي أفضل حل.

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كما قال مصدر مطلع على الوضع، اليوم الخميس، إن لبنان سيراجع يوم الجمعة مقترحات الشركات التي تسعى لتقديم المشورة المالية والقانونية بشأن خياراتها. وقال المصدر إن الحكومة تهدف إلى اتخاذ قرار سريع بشأن من سيُعَين.

وقال المصدر إن الشركات التي تقدمت حتى الآن لتكون المستشار القانوني للبنان هي ديشيرت وكليري جوتليب ووايت آند كيس.

أصدر لبنان طلبات لتقديم مقترحات إلى سبع شركات لتزويدها بالمشورة المالية.

وقد شكلت الحكومة يوم الأربعاء لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين حكوميين وممثل للبنك المركزي وخبراء اقتصاديين، وذلك وفقًا لنسخة من مرسوم صادر عن رويترز.

