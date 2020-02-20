كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجازات القوات اليمنية المشتركة تؤكد خيانة الإصلاح في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الخميس مرارا ضعف مليشيا الحوثي، وعدم قدرتها على تحقيق إنجازات عسكرية دون تسهيل من الطرف الآخر، كما حدث في نهم والجوف.

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وق شنت مليشيا الحوثي، في وقت سابق، هجومًا كبيرًا ومباغتًا على مواقع لقوات المقاومة المشتركة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

واستهدف الهجوم الحوثي، مناطق المديرية الخاضعة لسيطرة "المشتركة" منذ العام 2018، إلا أن المليشيا لم تتمكن من تحقيق أي تقدم، بل، وعلى العكس من ذلك، خسرت عدد من المواقع غربي المديرية، إضافة إلى طائرة مسيرة وعدد من القتلى.