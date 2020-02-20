عشر سنوات سجنا نافذا لأب اغتصب ابنته داخل منزله في القصر الكبير

أيدت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي، الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة، في ملف أخلاقي مثير، بطله أب اعتدى جنسيا على ابنته، وعاشرها بالعنف داخل منزل الأسرة في القصر الكبير.

وقضت محكمة الاستئناف في طنجة في حق الأب المعتدي جنسيا على ابنته بعشر سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية، وتحميله صائر الدعوى العمومية.

وكانت الضحية، البالغة من العمر 26 سنة، قد سردت لهيأة المحكمة تفاصيل الاعتداء عليها جنسيا من قبل أبيها، وطريقة فض بكارتها في غياب والدتها، وإخوانها الستة (ثلاثة ذكور وثلاث إناث).

وكشفت الضحية أنها تعاني نتيجة الاعتداء الجنسي، الذي تعرضت له من طرف أبيها، اكتئابا حادا، وتتاع علاجها عند طبيب نفساني ي القصر الكبير، مدلية بشهادات طبية، ووصفة للأدوية، التي تتناولها.