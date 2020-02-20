تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أمس الأربعاء، بناء على معلومات توصلت بها، من توقيف آخر فرد من عصابة “ولاد بوتفاح”، على مستوى حي مسترخوش.
وكشف مصدر أمني لـ”اليوم 24″ أن المسمى “س.ب” كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على عدد من الأشخاص.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية طنجة، قد وزعت 90 سنة على أفراد من عصابة “بوتفاح” في ملفين منفصلين، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، والضرب والجرح بواسطة السلاح، المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر روعت سكان طنجة بالاختطافات والاعتداءات.. الأمن يوقف آخر فرد من عصابة “ولاد بوتفاح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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