الاتحاد الاوروبي : يجب الامتناع عن اى عمل عسكري عنيف داخل ليبيا

الخميس 20 فبراير 2020

دعا جوزف بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، خلال بيان صدر عنه، جميع الأطراف المتنازعة فى ليبيا الى ضرورة وقف العنف والعمل سوياً على ارجاع الهدوء والاستقرار.



وأكد بوريل، فى تصريحات صحفية، عن تصاعد العنف فى طرابلس والهجمات المستمرة على مراكز عسكرية متفرقة ومواني عديدة، مشيرا الى ضرورة الامتناع عن اى عمل عسكري عنيف .

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وشدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى،على ضرورة عودة الأطراف المعنية إلى اتفاق الهدنة المعلن من قرار الامم المتحدة، مبينا أن الأطراف الدولية تحتاج للحفاظ على رخم عملية برلين واحترام القرارات الأممية الصادرة برقم 2510 لعام 2020.

وتابع :"عليهم العودة فوراً للانخراط فى حوار سياسى لحل الأزمة الليبية والالتزام بوقف إطلاق النار والدعم الكامل لعملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى ليبيا ".