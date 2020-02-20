الجزائر تعلن استعدادها للوقوف بجانب الجيش الوطني الليبي من أجل تحقيق السلام

الخميس 20 فبراير 2020

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، استعداد دولته لفتح اى مباحثات جادة من أجل وقف اطلاق النيران على الاراضي الليبية.



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وأكد تبون فى مقابلة نشرت اليوم الخميس، أنه يرغب فى الحصول على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة للتعامل المباشر مع الأزمة الليبية، مشيرا الى قدرة الجزائر على المشاركة فى تحقيق السلام والأمن فى ليبيا.

وتابع:" الجزائر تعد وسيط ذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة الدول واطراف النزاع الداخلية والخارجية لاسيما القبائل فى ليبيا بانواعها المختلفة".