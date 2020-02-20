صور مدهشة تكشف عن 'شيطان البحر' الوردي الوحيد في العالم

نجح المصور كريستيان لين في التقاط صور لكائن بحري تم وصفه بالوحيد من نوعه في العالم.
ولم يحدد العلماء بعد سبب امتلاكه لهذا اللون الوردي الغريب، ليطلق عليه اسم "المفتش كلوزو"، وهو الشخصية الشهيرة من فيلم "النمر الوردي".
ويبلغ طول سمكة شيطان البحر، نحو ثلاثة أمتار.
وقال المصور إنه لم يشاهد سمكة شيطان بحر وردية من قبل، حتى أنه عندما شاهدها لأول مرة اعتقد أن الكاميرا كان بها عطل في الألوان.
وشوهد شيطان البحر الوردي نحو 10 مرات فقط، وما زال العلماء يحاولون استكشاف سر اللون الغريب لهذا المخلوق.
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