الصحة الإيرانية تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس 'كورونا'

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور انه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في إيران، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أراك".

وأضاف المتحدث أن "المصاب بالفيروس في مدينة أراك هو طبيب مع تسجيل الإصابات الثلاثة الجديدة يبلغ عدد المصابين في إيران إلى خمسة إصابات".

وتابع المتحدث قائلا، "بعد الإعلان عن تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم تقرر تعطيل الحوزات الدينية وإلغاء جميع الرحلات الدينية إلى الأماكن المقدسة في مدينة قم حتى إشعار آخر".

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ولفت المتحدث إلى أن "الوزارة قدمت توصيات طبية وقائية لتنفيذها أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في مدينة قم وبقية المدن الإيرانية غدا الجمعة".

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه "تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس كورونا الجديد تضم وزراء، الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية".

ويأتي اجتماع هذه اللجنة عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.