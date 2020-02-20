وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه لمدير شؤون اتحاد الكرة

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2020-02-20 | 11:08
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اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، دعمه الكامل لمدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد عباس.
واكد الوزير خلال لقائه عباس، وبحضور المدير العام للتربية البدنية علاء عبد القادر، على "تقديم كل الدعم اللازم من الوزارة للاتحاد العراقي خلال هذه الفترة المهمة للتأسيس الصحيح لمرحلة تخدم الكرة العراقية وتطلعاتها الطموحة لبلوغ اعلى المراتب عربيا واسيويا".
ويعد هذا اول لقاء رسمي لعباس منذ توليه منصب مدير شؤون اتحاد الكرة بعد تكليفه رسمياً من قبل "فيفا" أمس الأربعاء.
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