البرلمان التونسي يحدد الأربعاء موعداً للتصويت على حكومة الفخفاخ

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، الخميس، بأن البرلمان التونسي حدد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد هدد بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة إذا لم تحصل حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان.



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