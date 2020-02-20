مدرب ليون: سنخبر الحدود الفرنسية بمنع رونالدو من الدخول الى البلاد

2020-02-20 | 10:54
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وقال جارسيا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالي، في رد على على سؤال "كيف ستوقف كريستيانو رونالدو؟ رد رودي مازحًا: سنخبر الحدود بمنعه من دخول فرنسا، لأنني لا يمكن أن أخبر المدافعين أنه إنسان، يجب أن أخبرهم جميعًا أن هذا تحدٍ لهم، يجب أن يصبحوا أبطالًا أمامه".
وأضاف: "إذا ركزت على رونالدو فقط، هناك ديبالا وهيجواين أيضًا، لا يمكن أن تترك لهم مجالًا".
وأكمل مدرب روما السابق: "سيكون من دواعي سروري رؤية بيانيتش وتشيزني مرة أخرى، ولن نترك مساحات لـ ميراليم، لأنه لاعب يزود المهاجمين بالتمريرات، كما أنه مميز في الركلات الثابتة".
رودي جارسيا قاد روما من 2013 حتى 2016، وكان ميراليم بيانيتش وتشيزني ثنائي يوفنتوس، يلعبان معه مع الجيالوروسي.
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