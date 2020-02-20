كشف مصدر سياسي، عن ابرز النقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية خلال اجتماعها امس، فيما اشار الى ان كتلا سياسية تسعى الى تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال المصدر ان "قوى سياسية وضعت خلال اجتماع عقد امس شرطاً للموافقة على رئيس الوزراء المكلف، وهو تحديد موعد لانتخابات مبكرة ضمن برنامجه الحكومي، بالإضافة إلى الإصرار على قضية تمثيل المكونات بشكل عادل في الكابينة الوزارية".

واضاف أنّه "تم الاتفاق على حسم الخلافات تلك بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل لجنة مصغرة من عدة شخصيات سياسية لتقريب وجهات النظر حيال ملف الحكومة"، مشيرا الى انه "تم الاتفاق بين قادة الكتل والأحزاب السياسية ايضا على أنّ الكتل لها حق الاعتراض على أي اسم من أسماء الوزارات في كابينة علاوي الحكومية المرتقبة خلال عملية التصويت في البرلمان، دون أن يكون لها حق ترشيح بديل عنه، إذ إنّ حق الاختيار سيكون محصوراً في رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

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واكد المصدر ان "علاوي، مصرّ على عرض الكابينة الوزارية للتصويت خلال الأسبوع الحالي، فيما تصر قوى سياسية على تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، إلى حين الاتفاق والتوافق".

ودعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل، فيما خاطب المتظاهرين بالقول :"كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ".