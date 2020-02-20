تراجع كورونا وحكومة الفخفاخ.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، الخميس 20 فبراير/شباط 2020، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: يوميات كورونا.. الإصابات تتراجع والصين تؤكد نجاحها، ومعارضة تركية لأردوغان: الشعب من يقرر المستمر حتى 2023، وترامب معددا إنجازاته: تدمير داعش وقتل سليماني الأبرز، وسياسات الاحتلال.. هل تجعل مهد المسيح بلا مسيحيين؟ والفخفاخ يستعرض حكومته.. والوزارات السيادية "مستقلون"، والجيش الليبي: أردوغان يتصرف كأنه رئيس طرابلس، والبنتاجون يكشف عن تفاصيل ضبط أسلحة إيرانية للحوثيين.

كما تطالعون أيضا: تحريف النشيد اللبناني دعما لعون.. غضب ودعوات للمحاسبة، وتسجيلات سرية تكشف عن دعم تركيا لـ"الإخوان الإرهابية" في مصر، ومعركة إدلب.. بوتين يحذر وأردوغان يطمع والأسد يسيطر، ووقائع مأساوية.. هكذا اغتال قناصة الحرس الإيراني محتجين، وروسيا تبلغ مجلس الأمن تمسكها بدعم الحكومة السورية، ومعارضة إيرانية لـ"العين الإخبارية": انتخابات البرلمان ستقود لاحتجاجات، ومذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب بين التحالف الإسلامي وواشنطن.

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واقتصاديا تجدون: معارض تركي يحمل نظام أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادي، وترامب يفاجئ الصين ويطالب بتخفيف قيود التجارة، وصعود النفط وسط آمال بأثر اقتصادي محدود لـ"كورونا"، وبفعل كورونا.. الذهب يتماسك فوق 1600 دولار وذروة قياسية للبلاديوم، وفائز بنوبل يضع خطة النمو الاقتصادي في اليونان، وترامب يتوقع اتفاقا تجاريا مع الهند عقب انتخابات الرئاسة، وأسهم أوروبا تهبط بعد تحذيرات أبل بشأن تداعيات "كورونا".

وفي الرياضة تقرأون: يوفنتوس يستهدف ضم نجم مانشستر سيتي.

كما تطالعون في الفن: محمد رمضان يتحدى هاني شاكر.. يرقص ويغني في الشارع.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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