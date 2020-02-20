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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلن استعدادها للوقوف بجانب الجيش الوطني الليبي من أجل تحقيق السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، استعداد دولته لفتح اى مباحثات جادة من أجل وقف اطلاق النيران على الاراضي الليبية.
وأكد تبون فى مقابلة نشرت اليوم الخميس، أنه يرغب فى الحصول على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة للتعامل المباشر مع الأزمة الليبية، مشيرا الى قدرة الجزائر على المشاركة فى تحقيق السلام والأمن فى ليبيا.
وتابع:" الجزائر تعد وسيط ذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة الدول واطراف النزاع الداخلية والخارجية لاسيما القبائل فى ليبيا بانواعها المختلفة".
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