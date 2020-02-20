- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين الى 2121 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اعلنت السلطات الصينية،اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الى 2121 شخصاً واصابة 74675 آخرين.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي،بأن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس خارج مقاطعة (هوبي) انخفض لليوم الـ 16 على التوالي من 890 حالة مسجلة في 3 فبراير الجاري الى 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة.
واشارت اللجنة الى ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 1277..لافتة الى ان 113 مريضا ساءت احوالهم الصحية فيما لا يزال 11864 مريضا في حالة حرجة في حين غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 16155 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الصين الى 2121 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.