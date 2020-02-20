هكذا فرض جيش ليبيا خطوطه الحمراء بعد التدخل التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في حين يتحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن مسارات حل الأزمة التي تشهدها البلاد من جراء التدخل الأجنبي في شؤونها؛ كانت تركيا تعُد العدة لإذكاء الحرب، حيث شهد الثلاثاء 18 فبراير الجاري أحدث حلقات التدخل التركي في شؤون ليبيا.



عقب إرسال أردوغان على مدار الأشهر الماضية مرتزقة إلى ليبيا لإذكاء الصراع الدائر هناك، تم رصد سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء طرابلس الذي تسيطر عليه مليشيات حكومة السراج قبل أن تتعرض لاستهداف مباشر من الجيش الليبي الذي بدا حازما في فرض خطوط حمراء مواصلا نجاحاته الجوية والبرية ولا دليل أبلغ من سيطرته على 90% من مساحة البلاد خلال عملية عسكرية أطلقها الجيش الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس من يد المليشيات الإرهابية وداعميها الإقليميين.

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