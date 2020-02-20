الجيش الوطني الليبي ينجح فى ضرب معدات لمليشيات إرهابية على الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على صفحته الرسمية فيس بوك، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة التابعة للجيش الليبي تمكنت من ضرب وتدمير آليتين مسلحتين ومركبتين على متنها مليشيات ارهابية مسلحة لمهاجمة الجنود الليبية.



واعتبر المسماري أن هذه القيادات الارهابية المسلحة استهدفت فى وقت سابق عدد من المواقع العسكرية المتمركزة على الحدود الساحلية، مشيرا الى ان المضبوطات تشمل أجهزة تشويش تابعة للميليشيات بالقرب من منطقة السبيعة جنوب طرابلس.

وأعتبر الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، أن مؤتمر برلين الذى سوف يعقد خلال الفترة المقبلة لبحث الأوضاع الليبية خطوة مهمة نحو التواصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كلي"، مشيرا الى أنه من الواجب الإلتزام المشترك من كافة الاطراف بقرار الاتحاد الاوروبي".

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وتابع:"نأمل أن تكون مبادرة فرنسا وإيطاليا جديرة بالتقدير من جميع الاطراف المعنية بالملف الليبي فقرار المانيا الرسمي قرار صائب ويهدف لحل سريع للأزمة حيث يعد خطوة مفيدة لإيجاد حلول واقعية بهدف الاستقرار".

من جابنه، أكد الرئيس الألماني في مقابلة صحفية عشية زيارته الحالية لإيطاليا، أن الوضع فى ليبيا يحتاج لبذل المزيد من الجهد المشترك، مشيرًا الى أن قضية الهجرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بليبيا .

جدير بالذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، ذكرت أن ضربات سلاح الجو استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق، منها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور وحققت اهدافها بشكل سريع.