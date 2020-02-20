الملك سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان لبومبيو في الرياض الذي بدأ أمس زيارة رسمية للمملكة تستغرق 3 أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

وهذه الزيارة هي الأولى لبومبيو إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال بومبيو الأربعاء: "سعيد لعودتي وزيارتي الرياض، لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة".

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وأضاف: "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وقبل أن يتوجه للسعودية، أخبر وزير الخارجية الأمريكي الصحفيين بأنه سيقضي الكثير من الوقت في الرياض لـ"مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن إيران على وجه الخصوص"، داعيا في الوقت ذاته النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه "بشكل جذري".

وحذر طهران من أن حملة الضغط مستمرة، قائلا: "إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك".

وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القوي للسعودية، من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات واسعة بهدف الحد من نفوذ طهران الإقليمي وسياستها التخريبية التي طالت عددا من دول المنطقة.

وبعد مغادرته الرياض، سيتوجه بومبيو إلى سلطنة عمان للقاء سلطانها الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، غدا الجمعة.