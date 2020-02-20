أشار النائب ​ميشال ضاهر​ إلى أنه "يرفض مسبقاً توصيات ​البنك الدولي​ الذي سيطالب بزيادة الإيرادات عبر زيادة ال TVA والرسم على ​البنزين​". واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي بأن "الحل الأمثل لزيادة الواردات يتمثّل بوقف التهريب عبر المرافىء الغير شرعية، وقف التهرب الضريبي، وإقفال ​المحميات​ السياسية وصناديق الهدر و​الفساد​ وإيجاد حل جذري لمهزلة ​الكهرباء​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أرفض مسبقاً توصيات البنك الدولي الذي سيطالب بزيادة الTVA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.