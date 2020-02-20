مراد: العمل الوطني يقتضي لقاء الأفرقاء على القواسم الوطنية المشتركة

أكد النائب حسن مراد على أهمية "العمل الوطني الهادف للوقوف مع المواطنين في أزماته"، لأن السبيل للخروج من المشكلة الإقتصادية في ​لبنان​ هو التكاتف بين الجميع.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار مراد إلى أن "العمل الوطني الهادف للوقوف مع المواطنين في أزماته، ولقاء كافة الأفرقاء على القواسم الوطنية المشتركة الكثيرة لإزالة الاحتقان السياسي والتركيز على الخروج من هذا المأزق الاقتصادي الخطير.