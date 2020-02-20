قبلان التقى المستشار الثقافي العراقي الإقليمي في لبنان

استقبل المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري المستشار الثقافي العراقي الإقليمي في لبنان هاشم مرزوك الشمري والسيد هاشم الميلاني، بحضور المفتي الشيخ عباس زعيب، وجرى التباحث في الأوضاع العامة وبخاصة في لبنان والعراق وسوريا، وكان التأكيد على ضرورة التعاون والانفتاح وتنسيق المواقف التي من شأنها تحقيق أهداف القومية والعربية والإسلامية، وتعزيز القدرات والإمكانيات التي تمكّننا من مواجهة التحديات الأمريكية الصهيونية، والعبور إلى مرحلة من الحوار البنّاء الذي يؤسس لمنطلقات عربية – عربية وعربية - إسلامية يتوجّها التلاقي والتعاضد في مواكبة التحوّلات بما يعود بالخير والاستقرار على المنطقة وشعوبها.
وكان المفتي قبلان قد استقبل أمس سعادة سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن، حيث أطلع سماحته على أوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر، وجرى التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
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