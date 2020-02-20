أقامت مجموعة من المتظاهرين تجمع أمام مبنى وزارة الإقتصاد، وطالب المتظاهرون بتفعيل دور رقابة الوزارة في حماية المستهلك في هذا الوقت بالتحديد، وسط اجراءات أمنية في المنطقة.
وقد ظهرت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس بين المحتشدين مشددةً على أنه "يجب أن نتساعد جميعاً للإبلاغ عن أي مخالفات"، وفي تصريح لها أكدت أن الوزارة بدأت بتسليم ملفاتها للقضاء لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، وأعلنت عن "إرسال طلب إقفال مؤسسب سابا الكائنة في بكفيا، وغيرها من المؤسسات".
ولفتت إلى أنه "تم تقديم 500 محضر ضبط الى القضاء بشأن غلاء الاسعار".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس خلال كلمتها لمعتصمين أمام وزارة الإقتصاد: أرسلنا ملفات إلى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.