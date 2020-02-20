LBCI : لبنان سيتلقى عصر غد أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية

أشارت معلومات لل LBCI، إلى أن ​لبنان​ سيتلقى بعد ظهر غد الجمعة أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة ​الحكومة اللبنانية​ في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في ​رئاسة مجلس الوزراء​.

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