المحامي نصرالله ردا على كنعان: التوضيح للناس او للمستشار الاول؟

رد المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي على النائب إبراهيم كنعان، متسائلا :"التوضيح للناس او للمستشار الاول، اذا كان للناس شكرا، واذا كان للمستشار الاول أرسل التوضيح بالبريد المضمون مرفق بموازانات السنوات الماضية الموقعة".
وفي وقت سابق، لفت كنعان الى انه ذكرت بعض وسائل ألإعلام انّ "الرئيس ميشال عون لن يوقع الموازنة لانها لا تتضمن قطع حساب"،وللتوضيح ان قطع الحساب قانون مستقل لا يأتي أصلاً ضمن الموازنة وعلى الحكومة إحالته الى المجلس النيابي، الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات بالرغم من مطالبتنا المتكررة.
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