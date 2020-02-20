طقس الغد غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن ​الطقس​ يستقر تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسّط صباح اليوم الخميس، ويعود ليتقلّب تدريجيًا بعد ظهر غد الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس ماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع تساقط أمطار خفيفة محلية صباحاً خاصة جنوب البلاد، يستقر الطقس تدريجيًا صباح اليوم فيتحوّل الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم حيث تبدأ الحرارة بالإنخفاض فيتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات. تبدأ ​الأمطار​ بالتساقط بشكل متفرق مساءً وتشتّد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط ​الثلوج​ ليلاً بدءأ من ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج صباحية على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.

